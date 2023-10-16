ВСУ обстреляли приграничный российский регион

В воскресенье, 15 октября, окраины двух населенных пунктов, а именно Демидовки и Графовки, в Краснояружском районе Белгородской области оказались под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию обнародовал Вячеслав Гладков, губернатор приграничного российского региона, в своем канале в Telegram.

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Следует подчеркнуть, что при этой атаке на счастье, никто из местных жителей не пострадал. Но, непосредственно в результате обстрела, был нанесен ущерб линии электропередачи, что привело к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах, включая Демидовку, Графовку, Поповку и Романовку, как сообщил губернатор Гладков.

В тот же день, стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила две воздушные цели, приближавшиеся к Белгородскому району. Глава региона, Вячеслав Гладков, подчеркнул, что эта атака на воздушные объекты произошла на их приближении к городу.

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Стоит отметить, что этот российский регион в последнее время стал свидетелем систематических обстрелов со стороны Украины. Только за 14 дней этого месяца Белгородскую область постигло более 90 атак.