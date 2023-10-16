На Шри-Ланке захотели отменить визовый сбор для российских туристов

Министр туризма и земель Шри-Ланки, Харин Фернандо, объявил о намерении отменить визовый сбор для граждан России, сообщает Daily Mirror. Харин Фернандо и министр общественной безопасности Тиран Аллес представили кабинету министров необходимый документ для рассмотрения. Помимо россиян, без визового сбора смогут посещать Шри-Ланку граждане Китая, Индии, Таиланда и Индонезии.

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По словам Харин Фернандо, "Туристы из этих пяти стран смогут получить визы без каких-либо дополнительных комиссий. Однако, при посещении Шри-Ланки, им придется получить визу по соображениям безопасности".

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В контексте других событий, в октябре российским гражданам предоставлены возможности для транзита через Финляндию в третьи страны. Эксперты напоминают, что Финляндия ввела ограничения на въезд российских туристов и транзит через ее территорию в страны Шенгенской зоны, особенно тех, которые уже закрыли свои сухопутные границы и прекратили выдачу виз россиянам.