Российский военный назвал основные направления атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня активно действуют в нескольких ключевых направлениях, как сообщает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с "Лентой.ру". На донецком направлении, в районе Авдеевки, наблюдаются ожесточенные бои, где украинские войска сталкиваются с сопротивлением значительных сил российской армии. Из-за того, что у них ограниченные ресурсы, они несут значительные потери.

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На купянском направлении, украинские вооруженные силы нацеливаются на российские коммуникации, включая переправы и мосты. Эксперт также отмечает подготовку сил высадки, включая одну бригаду морской пехоты, но российские войска успешно сопротивляются.

Еще одним фокусом действий ВСУ является запорожское направление в районе Работино, где также наблюдаются попытки провести активные операции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, несмотря на подготовку Киева к наступательным операциям, контрнаступление ВСУ в целом провалилось. Вместо этого, российские войска на всей линии военного конфликта активно укрепляют свои позиции в рамках активной обороны.

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