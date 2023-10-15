В Иране заявили о готовности вмешаться при начале наземной операции Израиля

Иран через Организацию Объединенных Наций выразил свое желание предотвратить дальнейшее обострение арабо-израильского конфликта, передав послание Израилю. Информация об этом поступила от портала Axios.

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Следует отметить, что Иран выразил серьезное беспокойство относительно возможной начавшейся наземной операции в секторе Газа и предупредил о своей готовности вмешаться, если такие действия будут продолжены. Глава Министерства Иностранных Дел Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан, провел встречу с особенным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу, Тором Веннесландом, в Бейруте. Отмечено, что представитель ООН призвал министра Ирана содействовать в предотвращении дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Также следует подчеркнуть, что Тор Веннесланд связался с советником по национальной безопасности Израиля, Цахи Ханегби, и доставил ему сообщение, переданное Ираном.

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Предшествующими этой дипломатической активности событиями стали ракетные атаки со стороны палестинских радикалов из сектора Газа, зарегистрированные 7 октября. В ответ на эти ракетные атаки Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе и о широкомасштабном сборе резервистов.