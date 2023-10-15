В Китае оценили отношения с США

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, Ван И, в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкеном, выразил свою высокую оценку текущему состоянию отношений между Пекином и Вашингтоном. Эту информацию сообщает агентство РИА Новости.

реклама

В своем официальном заявлении Ван И подчеркнул, что близкие сотруднические связи между Китаем и Соединенными Штатами перестали деградировать и, напротив, сейчас находятся на пути стабилизации. Он также подчеркнул, что за последние месяцы стороны активно проводили серию высокоуровневых контактов и переговоров.

Министр Ван И выразил надежду на то, что американская сторона будет идти навстречу Китаю в деле укрепления сотрудничества. Энтони Блинкен, собственно, подтвердил, что Соединенные Штаты готовы активно содействовать Китаю в реализации ключевых договоренностей, достигнутых на саммите G20 в 2022 году лидерами американской и китайской сторон, а именно Джо Байденом и Си Цзиньпином.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но, следует также отметить, что важное событие произошло 13 октября, когда Комиссия по американской стратегической концепции в рамках Конгресса США призвала Вашингтон укрепить свою военную готовность и подготовиться к возможному вооруженному столкновению на двух фронтах, а именно с Россией и Китаем. Авторы данного документа акцентировали внимание на несущем тревогу поведении обеих стран в последние годы.