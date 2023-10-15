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NataVd
Израиль нанес удары по центрам командования ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по центрам командования ХАМАС и прочим ключевым объектам

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Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) представили подробности о проведенной операции против организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), включая удары по ключевым объектам, таким как оперативные командные центры и минометные пусковые установки. В официальном заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что среди целей ударов были активисты и важные объекты командования.

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Помимо этого, армия Израиля информирует о успешной нейтрализации нескольких бойцов ХАМАС, пытавшихся выйти из туннелей в секторе Газа. Важно также отметить, что ЦАХАЛ провела успешный удар по самому туннелю, что помогло предотвратить потенциальные атаки.

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Ранее руководитель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби выразил озабоченность неудачей Израиля в предотвращении атак со стороны бойцов ХАМАС из сектора Газа. Он признал, что Израиль допустил ошибку, полагая, что они могут извлечь урок из предыдущих событий.

#новости
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