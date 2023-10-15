Евросовет сделал акцент на важности проявления крайней осторожности в данной ситуации

Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил сильные опасения относительно возможных негативных последствий, которые конфликт в Израиле может повлечь за собой для Европейского союза (ЕС). Это беспокойство было выражено им в официальном приглашении, направленном к главам стран и правительств ЕС, с целью проведения важного совещания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке. Данное приглашение было опубликовано на официальном сайте Евросовета.

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Шарль Мишель, глава Европейского совета, сделал акцент на важности проявления крайней осторожности в данной ситуации, предупреждая, что несоблюдение этой осторожности может привести к дополнительному обострению напряженности между различными общинами и подпитыванию экстремизма в регионе.

Следует отметить, что 10 октября Евросоюз принял решение признать "Исламское движение сопротивления" ХАМАС террористической организацией, при этом премьер-министр Франции Элизабет Борн утвердила: "Терроризм и варварство не имеют никакого оправдания", осуждая вторжение радикальных бойцов на территорию Израиля.

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Важно отметить, что утром 7 октября израильская армия доложила о ракетных атаках со стороны палестинских активистов из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ на эти атаки Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в "состояние военного конфликта".