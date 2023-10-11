Пособия по безработице в России собрались индексировать ежегодно

Согласно новой редакции закона о занятости, ежегодную индексацию пособий по безработице предусматривают в России, и она будет зависеть от фактической инфляции. Эту информацию раскрыл Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, в интервью агентству ТАСС.

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Он подчеркнул, что данное решение было принято в рамках рабочей группы Государственной Думы, ответственной за разработку новой версии законодательного акта. На данный момент размер пособий по безработице (которые, в 2024 году будут колебаться в диапазоне от 1613 до 13 751 рубля) определяется приказами правительства. С утверждением новой редакции закона индексация пособий будет привязана к фактической инфляции. Важно отметить, что в бюджетных планах на 2025-2026 годы уже заложена возможность корректировки размеров пособий с учетом этой новой практики.

Ранее Министерство труда и социальной защиты высказало недовольство предложением привязать размер пособий по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В ответ на предложение депутатов устанавливать максимальный размер пособия на первые три месяца выплаты и половину МРОТ на следующие три месяца, в Минтруде предложили изменить проект так, чтобы "размеры максимальной и минимальной сумм пособия по безработице не регламентировались законодательно".

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Также в законопроекте правительства прописано увеличение МРОТ сразу на три тысячи рублей в 2024 году, достигнув отметки в 19 242 рубля. Другое важное предложение заключается в повышении соотношения МРОТ и медианной зарплаты с 1 января 2025 года - оно должно составить не менее 48 процентов вместо предыдущих 42 процентов медианной заработной платы.