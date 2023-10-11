Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Минтруд: ежегодную индексацию пособий по безработице внесут в закон о занятости
Пособия по безработице в России собрались индексировать ежегодно

реклама

Согласно новой редакции закона о занятости, ежегодную индексацию пособий по безработице предусматривают в России, и она будет зависеть от фактической инфляции. Эту информацию раскрыл Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, в интервью агентству ТАСС.

реклама

Он подчеркнул, что данное решение было принято в рамках рабочей группы Государственной Думы, ответственной за разработку новой версии законодательного акта. На данный момент размер пособий по безработице (которые, в 2024 году будут колебаться в диапазоне от 1613 до 13 751 рубля) определяется приказами правительства. С утверждением новой редакции закона индексация пособий будет привязана к фактической инфляции. Важно отметить, что в бюджетных планах на 2025-2026 годы уже заложена возможность корректировки размеров пособий с учетом этой новой практики.

Ранее Министерство труда и социальной защиты высказало недовольство предложением привязать размер пособий по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В ответ на предложение депутатов устанавливать максимальный размер пособия на первые три месяца выплаты и половину МРОТ на следующие три месяца, в Минтруде предложили изменить проект так, чтобы "размеры максимальной и минимальной сумм пособия по безработице не регламентировались законодательно".

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также в законопроекте правительства прописано увеличение МРОТ сразу на три тысячи рублей в 2024 году, достигнув отметки в 19 242 рубля. Другое важное предложение заключается в повышении соотношения МРОТ и медианной зарплаты с 1 января 2025 года - оно должно составить не менее 48 процентов вместо предыдущих 42 процентов медианной заработной платы.

#новости #новости 3080 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Армия обороны Израиля нанесла удар по Исламскому университету в секторе Газа
Глава Пентагона Остин: новый пакет помощи США Украине составит 200 млн долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
4
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
13
США заявили о достижении "рекордной дальности" при испытаниях новых артиллерийских снарядов
3
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
4
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
+
Самые смешные снимки с конкурса Comedy Wildlife Photography 2023
+
Китай обогатился новым минералом, ключевым для ядерной и автомобильной промышленности
+
Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта данные о планах ХАМАС
+
Российский ВПК производит в 7 раз больше техники и боеприпасов, чем все страны НАТО
1
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
1
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Новый самолет-шпион от Lockheed Martin завершил свой первый испытательный полет
+
В ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем: Мы достигли всех своих целей
+
Темная материя может состоять из множества крошечных частиц
4
Авдеевка находится под угрозой окружения ВС РФ
2
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях флаг Палестины
+
Motorola выпустила Edge 2023, который является конкурентом Pixel 8
1
Чарльз Хоскинсон обвинил Ethereum в плагиате
+
В России разработали БПЛА самолетного типа ММ-1 из пенопласта, невидимый для РЭБ
4
В России испытали первое судно на водородном топливе
1

Популярные статьи

САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
17
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
82
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
10
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
Таблетка для "идеального солдата" США
8
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
4
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
2
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
3
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
7

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
17:29
""Практически каждый украинец после войны будет нуждаться в психологической помощи. Такое заявление сделал Министр здравоохранения Ляшко: «По данным последних опросов, почти 90% украинцев сейчас имею...
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
Deneb inside
17:28
Жаль, что страдают обычные мирные люди, все-таки израиль херачит без разбора по всем подряд
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
32Влад32
17:27
Я бы сказал - раньше надо было думать. Но скажу так: еще не поздно.
В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
Юрий Филатов
17:24
Там была одна ракета с осколочной БЧ. Они уже не первый раз светятся. Страшная штука. Осколками два футбольных поля покрывает
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Алексей Каверин
17:12
Есть нюанс. За 50 лет много чего изменилось.
Израиль может начать войну на пять фронтов
Dakar Техно - Грааль
17:11
вот на что я перейду с oneplus 8pro
Характеристики камеры OnePlus 12 показывают, что компания значительно улучшила оптику
Тилька Шмидт
17:08
Выдержит, проблема в том, что кто(конгресс) дает резолюцию на выделение денег, категорически поставили ультиматум деду и его дружкам в администрации, ни какой помощи Украине)))))
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Тилька Шмидт
17:05
Украинцам ни хера не светит, в США очень сильная еврейская диаспора, у них до хрена власти, связей в высших эшелонах власти, они продавят свое, в отличие от украинцев.
Украина или Израиль: США не могут определиться куда в первую очередь отправить оружие
Михаил Авраменко
17:04
Очередная глава истории падения "успешных" крипточмайнеров 😗
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
Vergo
17:03
На заре этого государства его уже активно ненавидели соседи, и хотели сожрать. Двинули превосходящие силы. Но у него были весьма обстреляные кадры, они смогли соседям дать убедительный ответ. Сейчас с...
Израиль может начать войну на пять фронтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем