США отменили военные учения и вывезли военных из Израиля из-за атаки ХАМАС

После начала атаки бойцов ХАМАС, США приняли оперативные меры по выводу своих военных из Израиля. Эти военные ранее прибыли в страну для проведения совместных учений с представителями Армии обороны Израиля. Эту информацию сообщает издание Defense One, ссылаясь на представителя ведомства.

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Согласно данным издания, Соединенные Штаты отменили запланированные военные учения и направили в Израиль военный транспортный самолет C-17 для проведения оперативной эвакуации своих граждан.

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Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что американский авианосец USS Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Это действие, согласно данным ведомства, призвано послужить "мощным сигналом сдерживания" для государств, проявляющих враждебное отношение к Израилю.