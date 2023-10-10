МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

Россия подготовила инфраструктуру для возможных ядерных испытаний, однако проведение этих испытаний находится под зависимостью от действий Соединенных Штатов. Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел России, Сергея Рябкова, Россия завершила подготовку базы для ядерных испытаний, но при этом страна не намерена проводить их самостоятельно. Ответственность за начало ядерных испытаний лежит на США.

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Сергей Рябков подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией на полигоне в Неваде и выявила признаки работ, связанных с подготовкой к возможным ядерным испытаниям.

Ранее министерство иностранных дел России объявило о работе над законопроектом, направленным на дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России. Тем не менее Россия продолжит соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний и будет передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций в соответствии с международными соглашениями.

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Эти события вызывают повышенный интерес в международном сообществе и поднимают важные вопросы о будущем ядерных испытаний и международной безопасности.