В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

За прошедшие 24 часа российские вооруженные силы осуществили важное продвижение в направлении Авдеевки, добившись успешной ликвидации двух укрепрайонов, контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом информировал Ян Гагин, советник руководства Донецкой народной республики (ДНР), в официальном заявлении, которое было донесено до общественности через агентство РИА Новости.

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Ян Гагин также уточнил, что в ходе активных боевых действий российские военные нанесли значительные потери украинской стороне, уничтожив до 20 единиц техники, принадлежащей ВСУ. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент силы Российской Федерации продолжают активно использовать артиллерийские удары по украинским военным позициям внутри города.

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Ранее телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщал об интенсивных боевых действиях и мощных ударах, нанесенных по объектам ВСУ в пригороде Авдеевки, включая обстрел украинских артиллерийских батарей, которые активно атаковали Донецк.