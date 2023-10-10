Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

Заявление белорусского президента о возможных угрозах со стороны Запада в адрес единства России и Белоруссии вызвало внимание общественности. Александр Лукашенко, глава Белоруссии, предупредил о планах, которые могут подорвать сотрудничество между двумя странами.

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На встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, Лукашенко заявил: 'Мы рады, что смогли сохранить наше единство, но следует быть бдительными, так как нам, возможно, придется столкнуться с вызовами'.

Белорусский лидер также уточнил, что спецслужбы предостерегли об обострении вопросов, касающихся единства государств.

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Ранее Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия остается важным партнером для России и обладает выдающимися технологическими ресурсами, сохраняя при этом множество совместных крупных промышленных предприятий.