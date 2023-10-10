Трамп раскрыл причину обострения конфликта между Израилем и Палестиной

Палестино-израильский конфликт ожесточился после того как американская администрация Джо Байдена разморозила 6 миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану, сообщает РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что данная разморозка стала ключевой причиной обострения конфликта.

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Эти средства были разблокированы в контексте соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, касающегося освобождения американских заключенных. Дональд Трамп призвал к усилению сотрудничества между США и Израилем, указав на предательство со стороны администрации Байдена, которое, по его мнению, привело к нынешним военным столкновениям.

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Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил о поддержании контактов России как с Израилем, так и с Палестиной, а также подчеркнул возможность мирного разрешения конфликта на основе международно признанных соглашений.