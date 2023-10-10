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Важное заявление от бывшего аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филипа Джиральди: Соединенные Штаты не предпринимали необходимых усилий в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной. Вместо этого их действия ограничивались лишь поставками оружия в Тель-Авив.
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Джиральди выразил обеспокоенность по поводу возможного вмешательства Республиканской партии в ситуацию на Ближнем Востоке, учитывая их явную поддержку Израиля.
Кевин Маккарти, бывший спикер Палаты представителей США, также отметил провал как местной, так и национальной разведки в решении кризиса в Израиле. Он призвал к ужесточению давления на Иран и восстановлению заморозки шести миллиардов долларов, принадлежащих Исламской Республике, которые недавно были разблокированы Соединенными Штатами.