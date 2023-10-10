В США оценили влияние кризиса в Израиле на международное положение Вашингтона

Кризис в Израиле вызвал серьезные беспокойства в международном сообществе, о чем заявил бывший спикер Палаты представителей США, Кевин Маккарти, на пресс-конференции, организованной в Вашингтоне. Он подчеркнул, что этот кризис стал провалом как для местной израильской разведки, так и для американских интересов.

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Маккарти также выразил мнение о необходимости усиления давления на Иран. Политик предложил возобновить заморозку шести миллиардов долларов, принадлежащих исламской республике, которые недавно были разблокированы США.

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В свете последних событий стало известно, что Катар совместно с США активно ведет переговоры с ХАМАС по вопросу освобождения заложников, находящихся в плену на территории Израиля. Среди заложников находятся женщины и дети. Эти события усиливают напряженность в регионе и подчеркивают неотложную необходимость международных дипломатических усилий для решения конфликта.