Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Экс-спикер Палаты представителей Маккарти: кризис в Израиле стал провалом США
В США оценили влияние кризиса в Израиле на международное положение Вашингтона

реклама

Кризис в Израиле вызвал серьезные беспокойства в международном сообществе, о чем заявил бывший спикер Палаты представителей США, Кевин Маккарти, на пресс-конференции, организованной в Вашингтоне. Он подчеркнул, что этот кризис стал провалом как для местной израильской разведки, так и для американских интересов.

реклама

Маккарти также выразил мнение о необходимости усиления давления на Иран. Политик предложил возобновить заморозку шести миллиардов долларов, принадлежащих исламской республике, которые недавно были разблокированы США.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В свете последних событий стало известно, что Катар совместно с США активно ведет переговоры с ХАМАС по вопросу освобождения заложников, находящихся в плену на территории Израиля. Среди заложников находятся женщины и дети. Эти события усиливают напряженность в регионе и подчеркивают неотложную необходимость международных дипломатических усилий для решения конфликта.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
Пользователи нейросети «нарисовали» постеры несуществующих мультфильмов Pixar
Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
8
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
4
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
7
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
4
В Сети появились кадры уничтожения РЛС ЗРК С-300 ВСУ с помощью ракеты РСЗО «Торнадо-С»
1
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
3
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
Анонсирован индийский электрический скутер Motofaast с дальностью хода 120 км
1
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
+
Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАС против Израиля
1
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
+
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
4
США направят авианосную группу для помощи Израилю
4
NVIDIA готовит к запуску линейку видеокарт GeForce RTX 4000 Refresh
17
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
На фоне отказа от DDR4 в процессорах Intel и AMD темпы перехода на DDR5 будут расти
5
Российские инженеры преобразовали робота-пылесоса в мощного дробителя "Драмлер"
1
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
42
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
30
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
43
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
32
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
56
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
45

Сейчас обсуждают

Piper
09:15
маман, так твоя будет версия или как ?
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
valderm
09:13
была у меня такая затычка - в ней был лимит 30 w разгон давала +100/+150 GPU/vRam, попробовал ведьмака последнего в FullHD на низких: с процом X4 870K (4.3 GHz) давала около 23-26 фпс среднего, постав...
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
Евгений Васютин
09:11
пробовал. три разных. нет креплений и не плотное прилегание к кристаллу все обламывает
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
Дмитрий
08:59
Опупенный рекламный вброс!))) Все бегут, спотыкаются, снова бегут - нужно успеть купить!)))
16 октября в продажу поступит инновационный смартфон CUBOT NOTE 40
dimchoos
08:58
Беня Крик говорят то же руками и Сонька "Золотая Ручка"
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Luck-AD
08:56
Под водоблок малышку и только в путь! Только сначала сильно не наваливай ей... как только приемлемый фпс будет достигнут то хватит.
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
Герман Ткачев
08:48
К чебурнету готовы!
О будущем рынка настольных игр в России
Владимир Шорин
08:42
Внезапно отображает.
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Владимир Шорин
08:35
По логике автора не надо лезть, если проблемы нет. У вас она очевидно была.
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Владимир Шорин
08:34
А на практике заменил термопасту на древнючей 7600 gt, где она была аки порошок, на мх4 и температура упала на 2°
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем