Покинувший Лондон бизнесмен Фридман переехал в Израиль

Известный бизнесмен Михаил Фридман принял решение о переезде из Лондона в Израиль, после того как Великобритания, США и Евросоюз ввели санкции против него. Сейчас он находится в Москве, как сообщили журналисты РБК, ссылаясь на источник, близкий к миллиардеру.

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После пребывания в Лондоне, где у Фридмана были заморожены счета, он принял решение о смене места жительства. На данный момент Фридман находится в Москве и планирует регулярные визиты в Россию, как сообщают источники из "Альфа-групп".

Следует отметить, что Михаил Фридман оказался под санкциями Евросоюза в начале 2022 года, что стало важным фактором, побудившим его принять решение о переезде.

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На Украине также возбуждено уголовное дело в отношении Фридмана по обвинению в финансировании российской оборонной промышленности. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), с начала 2022 года бизнесмен якобы инвестировал значительные средства в российские военные предприятия и осуществлял поставки продовольствия и одежды для военных. Были арестованы активы Фридмана и других сооснователей Альфа-банка на сумму более 463 миллионов долларов.