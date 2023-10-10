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NataVd
Концерн «Калашников» закончил испытания снайперской винтовки Чукавитина
В России запустят серийное производство новой снайперской винтовки

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Новейшая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), успешно прошедшая квалификационные испытания, готовится к массовому производству. Об этом информирует пресс-служба концерна "Калашников".

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Президент концерна, Алан Лушников, подчеркивает, что СВЧ полностью удовлетворяет требования заказчиков и предоставляет возможность оснащения разнообразными аксессуарами, включая глушители, лазерные целеуказатели и различные прицелы.

Снайперская винтовка Чукавина, весом 4,8 килограмма, оснащена современной газоотводной автоматикой с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором, что обеспечивает ее улучшенную эргономику. Эксперты отмечают сохранение СВЧ высокой надежности, характерной для снайперской винтовки Драгунова.

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Ранее, в мае, СВЧ была принята на вооружение российской армии, и военные пользователи положительно оценили ее производительность. Конструктор СВЧ, Андрей Чукавин, отметил, что она превосходит винтовку Драгунова по точности стрельбы на 25-30 процентов.

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