США не сочли атаку ХАМАС попыткой воспользоваться концентрацией Запада на Украине

Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью телекомпании CBS, нападение, совершенное палестинским движением ХАМАС, не было попыткой воспользоваться сфокусированным вниманием мировой общественности на событиях в Украине.

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В ответ на вопрос журналистки Маргарет Бреннан о том, является ли эта атака средством отвлечения внимания Запада от Киева, Блинкен отметил, что это не соответствует действительности. Он также подчеркнул, что администрация США активно работает над улучшением отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также укреплением связей Иерусалима с другими странами.

Блинкен признал, что это сложная задача, и судьба этой инициативы остается неопределенной. Однако он подчеркнул, что в случае успеха это могло бы иметь глубокое воздействие на регион в будущем.

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Кроме того, стало известно, что президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную помощь Израилю в связи с ситуацией. Байден и вице-президент Камала Харрис остаются в тесном контакте с израильскими партнерами.