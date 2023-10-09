В Германии раскрыли стратегию США по Украине

Администрация Вашингтона настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский проявил готовность к компромиссам с целью завершения военных действий. Это обосновывается тем, что Белому дому не выгодно продолжение конфликта до выборов президента США, как заявил журналист Moritz Gatmann из журнала Stern в интервью немецкому каналу Phoenix.

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Соединенные Штаты планируют приложить все возможные усилия для нахождения решения, которое позволит завершить боевые действия. Это связано с тем, что нынешний глава страны, Джо Байден, не хочет выходить на выборы, имея неразрешенный конфликт в качестве бремени. Стратегия США, согласно Gatmann, включает в себя настойчивые усилия, направленные на подготовку Зеленского к компромиссам в зимний период или в начале следующего года.

Журналист также отмечает, что жители Украины все чаще обсуждают возможные последствия конфликта с Россией и рассматривают идею уступок ради восстановления мира.

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Рэй Макговерн, бывший агент ЦРУ, предсказывает, что Соединенные Штаты в ближайшее время активно будут поддерживать Украину в переговорах с Россией и постараются убедить Киев в необходимости примирения.