Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Запрос на дополнительную военную помощь был направлен Израилем Соединенным Штатам. Эту информацию раскрыл госсекретарь США, Энтони Блинкен, слова которого цитирует CNN.

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Блинкен пояснил, что сейчас рассматриваются конкретные дополнительные просьбы, поступившие от израильских властей, и ожидается более подробное обсуждение этой темы в ближайшее время.

Ранее глава Пентагона, Ллойд Остин, подтвердил право Израиля на самооборону и подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов в этом вопросе остается неизменной. Министр обороны обещал оказать необходимую поддержку Израилю и продолжает внимательно следить за развитием событий.

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Утром, 7 октября, израильская армия объявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это началась военная операция со стороны Армии обороны Израиля.Премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху, дал приказ о чистке страны от террористов и объявил о начале "военного конфликта, которого ХАМАС еще не видел".