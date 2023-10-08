Несмотря на последствия, спасатели и медицинские бригады продолжают работать на месте бедствия, оказывая помощь пострадавшим и пытаясь справиться с последствиями этих стихийных бедствий

Число подтвержденных жертв землетрясения, произошедшего на западе Афганистана, выросло до 500 человек, согласно информации, представленной агентством Reuters и представителем Красного полумесяца, Эрфануллу Шарафзоем.

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События начались в субботу, 7 октября, когда Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений на западе страны с магнитудой до 6,4. Помимо этого, 5 октября в Японии было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,6, за которым последовала угроза цунами. Эпицентр данного землетрясения находился на глубине 10 километров и располагался неподалеку от островов Торисима.

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Октябрь также ознаменовался двумя сильными землетрясениями в Непале с магнитудами 6,3 и 5,3. Несмотря на ужасные последствия, спасатели и медицинские бригады продолжают работать на месте бедствия, оказывая помощь пострадавшим и пытаясь справиться с последствиями этих стихийных бедствий.