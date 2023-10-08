В ответ на ракетный обстрел 7 октября армия Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа

Израильская армия начала воздушные удары по целям, принадлежащим палестинской организации ХАМАС, в секторе Газа. Об этом было объявлено Армией обороны Израиля через официальный канал в Telegram.

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Предварительно Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть свои дома в целях обеспечения их безопасности. Кроме того, на юге Израиля был зафиксирован ракетный удар со стороны сектора Газа, направленный на израильскую больницу "Барзилай". В результате этой атаки пострадали шесть человек.

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Первые события развернулись утром 7 октября, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории Израиля. В ответ на этот ракетный обстрел Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в секторе Газа.