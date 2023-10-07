Бразилия созовет экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки на Израиль

Бразилия призвала к срочному заседанию Совета Безопасности ООН в ответ на атаку, совершенную палестинским движением ХАМАС на территорию Израиля, согласно докладу The Jerusalem Post.

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Это событие произошло в момент, когда Бразилия занимает председательство в Совете Безопасности ООН на текущий месяц. Бразильские власти не только осудили этот акт насилия, но также выразили свою глубокую солидарность с народом Израиля, подтвердив свою неизменную позицию в поддержке концепции двух независимых государств.

Министерство Иностранных Дел Бразилии выразило решительное негодование в отношении использования насилия, особенно в отношении мирного населения, и призвало все стороны в конфликте к умеренности и стремлению к предотвращению дальнейшей эскалации напряженности.

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Ранее Абдель Хафиз Нофаль, посол Палестины в России, обратился с призывом к созыву Совета Безопасности ООН с целью предотвратить возможное усиление конфликта на Ближнем Востоке. Дипломат выразил опасения по поводу возможного начала "крупномасштабной атаки Израиля на сектор Газа и Западный берег реки Иордан".