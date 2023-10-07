Как говорится - не прошло и двух лет

Американская компания Apple приняла решение временно отключить доступ к российской версии своего официального веб-сайта, как было объявлено через интернет-портал "Российской газеты".

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Это означает, что в настоящее время пользователи не имеют возможности получить информацию о продуктах Apple на русском языке через официальный сайт. Вместо этого, при попытке посещения сайта они автоматически перенаправляются на страницу, содержащую справочный материал, который по-прежнему доступен на русском языке.

Причиной этого решения стала начавшаяся специальная военная операция, в результате которой Apple приостановила обновление и функционирование российской версии своего сайта. Это также сопровождается приостановкой официальных продаж продукции компании в России.

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Кроме того, стоит отметить, что ранее на российском рынке было объявлено о снижении цены на один из смартфонов Apple. Так, стоимость iPhone 13 mini уменьшилась до 52 тысяч рублей. Этот аппарат привлекает внимание своими компактными размерами, и это изменение в цене может быть интересным для потенциальных покупателей.