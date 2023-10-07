Стало известно число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины

В результате вооруженных столкновений в секторе Газа, вызванных атаками со стороны Израильских вооруженных сил, погибли 160 палестинцев, а более 1,500 человек получили ранения, согласно информации, предоставленной телеканалом Al-Hadath.

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В Израиле, в свою очередь, с начала массированных атак со стороны группировки ХАМАС, погибли не менее 40 человек, и более 700 человек получили ранения, как было объявлено в новостях The Times of Israel.

Сегодня, 7 октября, утром израильская армия оповестила о ракетном обстреле территории Израиля со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на этот ракетный обстрел, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе и также о широкомасштабной мобилизации резервистов.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что народ Израиля должен объединиться, чтобы добиться победы в этом военном конфликте и обеспечить безопасность израильской территории, освободив ее от палестинских боевиков.