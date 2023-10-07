Пентагон пообещал помочь Израилю

Американские власти обязуются предоставить Израилю все необходимые ресурсы и средства для обеспечения его безопасности, как национальной, так и гражданской. Это обещание было сделано министром обороны США, Ллойдом Остином.

реклама

В скором времени Министерство обороны США начнет активную работу по обеспечению Израиля всеми средствами для защиты, как от внутренних, так и от внешних угроз, включая насилие и террористические акты, как указано в официальном заявлении.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США, Эдриенн Уотсон, отметила свое явное осуждение атак, совершенных "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС) в Израиле. Она также выразила искренние соболезнования гражданам Израиля и подчеркнула, что Вашингтон настойчиво поддерживает правительство и народ этой еврейской страны.