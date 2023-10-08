Палестина назвала условие для мирного процесса с Израилем

Палестинский посол в Москве, Абдель Хафиз Нофаль, выразил свою уверенность в возможности достижения мирного решения конфликта между Палестиной и Израилем, основанного на принципе существования двух независимых государств. В интервью агентству ТАСС дипломат подчеркнул, что ключевым моментом для урегулирования является признание этого принципа.

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Абдель Хафиз Нофаль также выразил надежду на активное участие международного сообщества и Организации Объединенных Наций в урегулировании конфликта. Он отметил, что, несмотря на недавние обвинения некоторых стран в адрес палестинцев и ХАМАС, истоки конфликта кроются в действиях Израиля. Дипломат подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить насилие и перейти к диалогу на основе принципа двух независимых государств.

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул, что текущая ситуация является результатом продолжительных и спорных действий Израиля. Он отметил, что власти Израиля продолжают проводить акции, связанные с Иерусалимом, Западным берегом реки Иордан и вопросом незаконных поселений, что усиливает напряженность и угрожает миру.

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Утром 7 октября израильская армия объявила о ракетных обстрелах территории Израиля со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на атаки ракетами, Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе и приступила к мобилизации резервистов в целях обеспечения национальной безопасности.