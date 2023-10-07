Депутат Госдумы Водолацкий: армия России продвигается в сторону Купянска
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Силы российских вооруженных сил продолжают свое движение в направлении города Купянск в Харьковской области. Об этом было объявлено координатором по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики (ЛНР) и депутатом Государственной Думы, Виктором Водолацким, который цитируется ТАСС.
Согласно уточненным данным, российские военные сейчас находятся на расстоянии от 7 до 12 километров от города Купянск.
Важно отметить, что за последнюю неделю они продвинулись ближе к этому населенному пункту, преодолевая расстояние до 1 километра. Несмотря на замедление скорости продвижения, движение войск продолжается, подтвердил депутат Водолацкий.
Предыдущие заявления главы Донецкой народной республики, Дениса Пушилина, свидетельствуют о том, что российская армия укрепила свои позиции на артемовском направлении. Пушилин подчеркнул, что украинской армии не удалось вытеснить российские вооруженные подразделения с линии, проходящей через Клещеевку, Курдюмовку и Андреева. Эти сведения придают дополнительную важность развитию ситуации в данном регионе.
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