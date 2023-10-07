Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан

Президент России, Владимир Путин, совместно с главами Узбекистана, Шавкатом Мирзиеевым, и Казахстана, Касым-Жомартом Токаевым, успешно запустил поставки российского природного газа. Это важное событие было официально объявлено в Telegram-канале Кремля.

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На торжественной церемонии начала газовых поставок, Президент Путин выразил признательность за совместные усилия и подчеркнул важность данного шага. Он также подчеркнул, что эти поставки газа имеют стратегическое значение в энергетической сфере и обсудил дальнейшие возможности развития этой важной сферы с главами соседних государств.

Согласно заявлению Президента Путина от 5 октября, Россия начала поставки газа в Казахстан и Узбекистан в текущем месяце. Начальный объем поставок составляет три миллиарда кубометров газа, и в будущем возможно увеличение этого объема, как было подчеркнуто в его заявлении.

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Ранее Министр энергетики Казахстана, Алмасадам Саткалиев, подтвердил, что транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан начнется ближе к концу октября. Эти новости являются важным этапом в развитии энергетических отношений между Россией, Узбекистаном и Казахстаном и демонстрируют их стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества.