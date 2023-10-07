Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Путин запустил поставки газа РФ в Узбекистан и Казахстан с Токаевым и Мирзиеевым
Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан

реклама

Президент России, Владимир Путин, совместно с главами Узбекистана, Шавкатом Мирзиеевым, и Казахстана, Касым-Жомартом Токаевым, успешно запустил поставки российского природного газа. Это важное событие было официально объявлено в Telegram-канале Кремля.

реклама

На торжественной церемонии начала газовых поставок, Президент Путин выразил признательность за совместные усилия и подчеркнул важность данного шага. Он также подчеркнул, что эти поставки газа имеют стратегическое значение в энергетической сфере и обсудил дальнейшие возможности развития этой важной сферы с главами соседних государств.

Согласно заявлению Президента Путина от 5 октября, Россия начала поставки газа в Казахстан и Узбекистан в текущем месяце. Начальный объем поставок составляет три миллиарда кубометров газа, и в будущем возможно увеличение этого объема, как было подчеркнуто в его заявлении.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Министр энергетики Казахстана, Алмасадам Саткалиев, подтвердил, что транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан начнется ближе к концу октября. Эти новости являются важным этапом в развитии энергетических отношений между Россией, Узбекистаном и Казахстаном и демонстрируют их стремление к укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МИД: Москва учтет стратегию Швейцарии о сведении диалога с Москвой к минимуму
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
9
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
10
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
10
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
1
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
4
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
1
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Китай получит свой первый 28-нм литографический сканер в конце 2023 года
3
Истребитель МиГ-31 отогнал самолёт P-8A Poseidon ВМС США от границ России
3
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
+
ASRock представила Radeon RX 6600 Challenger белого цвета
+
Новый беспроводной Displace TV OLED-телевизор может удержаться от падения
1
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
83
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
2
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
18
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
12
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
20
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+

Сейчас обсуждают

мама Стифлера
21:36
Ха ха, ну давай Вежливая жертва расскажи как ты в туалете от меня прячешься )))
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
glavhyilo
21:36
как говорится,чья бы корова мычала
МИД Украины осудил атаки на Израиль и признал его право защищаться
FelsheR-BAN100913
21:35
Опять Галкину с Пугачевой переезжать.
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
Shatun29
21:33
Между израилем и палестиной камнем преткновения и была вода изначально, водоносные слои израиля начинаются на западном берегу иордана, потому то так и вцепились за эту территорию представители "щедрой...
Израиль прекращает подачу электроэнергии в Сектор Газа
Vito Vago
21:32
Тупой, ещё тупее! Как все в ЕП под прикрытием органа Главного гинеколога.
Эксперты провели детальное сравнение RTX 4080 и RX 7900 XTX и выяснили, какая карта лучше
Mr. Night
21:29
Все правильно израильтяне делают.
Израиль прекращает подачу электроэнергии в Сектор Газа
Scud Dusty
21:17
Это ж уася "боярышник" - местный многоликий отморозок. Шеши нет и ему скучно без него в комментах. Вот и ищет себе очередную жертву для развлечений.
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
Алексей Козлов
21:15
Со всей любовью к Apple заявляю. Скатертью дорожка вам. И свой оверпрайснутый хлам заберите с рынка РФ!
Apple оставляет российский рынок и удаляет контент с русскоязычного сайта
Scud Dusty
21:13
Странно, что ни один местный писака не поздравил путина с днюхой. Методичку не успели написать?
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
alekssan
21:06
Давно пора.
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем