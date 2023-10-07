Названа цена выставленной на продажу квартиры Зеленских в Крыму

Квартира, ранее национализированная и принадлежавшая семье президента Украины Владимира Зеленского, в поселке Ливадия, Ялта, теперь выставлена на продажу по цене 24,6 миллиона рублей. Эта информация о недвижимости Зеленского в Крыму была опубликована в системе ГИС "Торги" и предоставлена агентством ТАСС.

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Недвижимость, принадлежащая Елене и Владимиру Зеленским, находится в ялтинском поселке Ливадия и обладает общей площадью 119,5 квадратных метров. Начальная цена на аукционе установлена в размере 24,6 миллиона рублей, и участники могут подать свои заявки до 26 октября.

Аукцион по продаже этой недвижимости запланирован на 30 октября, и участники обязаны внести задаток в размере 50 процентов от начальной цены.

Ранее, глава парламента Крыма, Владимир Константинов, утверждал, что рыночная стоимость квартиры Зеленских оценивается примерно в 23,9 миллиона рублей. По его словам, средства, полученные от продажи этой недвижимости, будут направлены на поддержку бойцов, находящихся в зоне специального военного положения.

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Решение о национализации имущества Зеленского было объявлено Госсоветом Крыма 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов подчеркнул, что аналогичная участь ожидает крупные винодельческие предприятия и банковские структуры, и он намерен выполнить свое обещание и не позволить "недоброжелателям России" извлекать прибыль в Крыму.