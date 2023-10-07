ВВС Израиля ударили по командным центрам ХАМАС

В четверг, 7 октября, ВВС Израиля предприняли важную операцию, нанося удары по командным центрам ХАМАС, расположенным в секторе Газа. Эти действия также включали в себя поражение 17 военных объектов, важных для деятельности организации, согласно информации, предоставленной Times of Israel.

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Израильские военные сфокусировались на атаке четырех командных центров, которые являются ключевыми точками управления ХАМАС. Нападение было проведено с ограниченными потерями и с минимальным воздействием на гражданские объекты.

Посол Израиля в России, Александр Бен Цви, подчеркнул, что ответ Иерусалима на провокации со стороны палестинского движения ХАМАС будет включать и военные, и политические меры. Он также выразил убеждение в том, что Иран играет важную роль в финансировании подобных организаций и принимает активное участие в их действиях.

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Утром 7 октября, ХАМАС начал обстрел территории Израиля ракетами, объявив о начале военной операции. Пресс-служба Армии обороны Израиля оповестила о введении воздушной тревоги в центральных и южных регионах страны, а также на территории, прилегающей к сектору Газа. Силы обороны Израиля уже приняли меры для обеспечения безопасности гражданских населенных пунктов и уменьшения угрозы со стороны ракетных атак.