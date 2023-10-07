Палестинский дрон уничтожил один из лучших танков Израиля

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Военный обозреватель", запечатлен момент, когда беспилотный дрон уничтожил один из передовых танков армии Израиля - Merkava Mk4. Это событие стало значимой потерей в военной технике.

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Боевики из "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) использовали тактику сброса мин с беспилотных аппаратов, именно во время попытки израильского танка восстановить контроль над пограничным пунктом, захваченным силами ХАМАС.

Следует отметить, что Merkava Mk4 был введен в строй в 2004 году и считался танком с выдающимися характеристиками. Его важной особенностью является наличие усовершенствованной системы активной защиты, известной как Комплекс Активной Защиты (КАЗ) "Trophy", которая успешно нейтрализует угрозы от ракет и реактивных гранат на пути к танку. Ранее этот танк считался практически неуязвимым, что делает его утрату заметным событием.

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7 октября Израиль столкнулся с массированными ракетными атаками со стороны сектора Газа. Движение ХАМАС объявило о своей ответственности за эти атаки, что вынудило армию Израиля призвать резервистов. Помимо ракетных атак, ХАМАС начал проводить наземные операции, что подчеркивает нарастающее напряжение в регионе.