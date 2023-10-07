Палестина заявила о праве защищаться от атак Израиля

Президент Палестины, Махмуд Аббас, выразил настойчивую позицию, подчеркивая, что палестинцам необходимо соблюдать их законное право на самозащиту в ответ на атаки со стороны Израиля и акты террора, совершаемые поселенцами. Этот важный заявление было сделано президентом в ходе чрезвычайного совещания и привлекло внимание агентства WAFA.

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В ходе этого совещания, Махмуд Аббас дал ясное указание обеспечить надежную защиту палестинского населения. Он также призвал к предпринятию всех необходимых мер для укрепления устойчивости и силы палестинцев в их сопротивлении вмешательству со стороны Израиля.

Следует также отметить, что премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, внес изменения в стратегию, включая проведение очистки приграничных поселков и мобилизацию резервистов.

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В своем обращении к нации, Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль считает себя в состоянии военного конфликта, и он категорически заявил, что ХАМАС, ответственный за сегодняшние атаки, будет нести полную ответственность за свои действия и последствия.