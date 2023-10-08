Пушилин заявил об улучшении позиций на артемовском направлении

Вооруженные силы России укрепили свои позиции на артемовском направлении, согласно официальным заявлениям главы Донецкой народной республики (ДНР), Дениса Пушилина, которые были приведены в медиа-источнике РИА Новости.

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По словам Пушилина, за последние несколько дней на южном фланге вдоль рубежа Клещеевка - Курдюмовка - Андреевка были зафиксированы попытки украинских сил вытеснить российские подразделения, однако все эти попытки были успешно остановлены. По северному флангу также отмечается расширение "серой зоны" и улучшение положения войск России.

Предварительно сообщается, что российские военные отразили восемь атак со стороны украинской армии на артемовском и авдеевском направлениях. В результате этих столкновений украинская сторона понесла серьезные потери, которые, по данным источников, превысили 300 солдат.

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Рассказывая о ситуации на артемовском направлении, Денис Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически осуществляют обстрелы Артемовска. Он подчеркнул повышенную активность действий ВСУ на одном из флангов и подчеркнул, что основными участками, на которых ВСУ предпринимают попытки наступления, являются Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.