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Боррель осудил ракетную атаку ХАМАС по Израилю и призвал прекратить насилие
Евросоюз осудил ракетную атаку ХАМАС по Израилю

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Глава Европейской дипломатии, Жозеп Боррель, прокомментировал ракетную атаку, совершенную исламским движением ХАМАС в отношении Израиля, призвав к немедленному прекращению насилия. Эти заявления были сделаны им в официальном сообщении, опубликованном на его личной странице в социальной сети X.

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Жозеп Боррель уточнил, что Европейский союз (ЕС) очень внимательно следит за развитием ситуации в Израиле и категорически осуждает ракетные атаки со стороны ХАМАС, что было подчеркнуто в его сообщении.

Глава дипломатии ЕС призвал к немедленному прекращению "этого ужасного насилия", подчеркнув, что терроризм и насильственные действия ни к чему не приведут. Он также выразил полную солидарность Евросоюза с Израилем и подчеркнул важность мирного разрешения конфликта.

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Представители боевого крыла палестинского движения ранее объявили о захвате свыше 35 израильских военных и поселенцев в результате операции на территории Израиля. В ответ на атаки со стороны ХАМАС, Армия обороны Израиля начала проводить операцию, которую она назвала "Железными мечами". Эта ситуация продолжает вызывать обеспокоенность в мировом сообществе, и ожидается, что она будет тщательно отслеживаться международными дипломатическими усилиями.

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