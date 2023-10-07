Армия Израиля начала бить по целям в секторе Газа

Израильская армия приступила к активным военным операциям на территории сектора Газа, осуществляя точечные удары по различным важным объектам. Эта информация была официально подтверждена агентством ТАСС.

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В ходе военных действий, военные силы Израиля также проводят блокаду дорожных маршрутов вокруг анклава, предпринимая меры для контроля и обеспечения безопасности в регионе.

Ранее министр обороны Израиля, Йоав Галант, объявил о масштабной мобилизации резервистов в ответ на интенсивный ракетный обстрел, осуществляемый со стороны Газы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о своей полной готовности к возможному вооруженному конфликту, особенно после того, как боевики из сектора Газа проникли в приграничные районы и начали массированный обстрел ракетами.

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Важным контекстом для ситуации стало решение руководства Палестинской автономии, которое в начале июля объявило о прекращении всех контактов с израильскими властями. Это решение было обусловлено проведением спецоперации под названием "Дом и сад" израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.