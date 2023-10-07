Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта»

Минцифра разработала новый проект правил, регулирующих использование цифровых документов, подтверждающих личность, в приложении "Госуслуги", с целью полной замены бумажных документов. Эту информацию предоставили к рассмотрению на портале проектов правовых актов, и она вызвала интерес у издания "Ведомости".

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Согласно документу, первоначально "цифровой паспорт" будет доступен для использования при покупке табака или алкоголя совершеннолетними гражданами России, а также для подтверждения возраста при посещении музеев и мероприятий. Для этих случаев потребуется ввод пароля к цифровым документам. Дополнительно данным паспортом можно будет воспользоваться при посадке на поезд дальнего следования.

Также "цифровой паспорт" можно будет использовать для подтверждения личности при получении государственных и муниципальных услуг. Однако следует отметить, что данным способом нельзя будет заменить процедуру регистрации прав на недвижимость или замену внутренних и заграничных паспортов. Документ также будет приемлем для идентификации в финансовых организациях, если клиента уже ранее идентифицировали в соответствии с законодательством.

С начала 2024 года второй этап внедрения цифрового паспорта предусматривает возможность использования его для доступа на территорию организаций, за исключением тех, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Также, с использованием пароля, можно будет подтвердить личность при отправке и получении почтовых отправлений и денежных средств.

Третий этап, начиная с 2025 года, предоставит возможность предъявлять "цифровой паспорт" при регистрации в гостиницах и при установлении личности пациента в медицинских организациях.

В феврале глава Минцифры Максут Шадаев предложил президенту России Владимиру Путину провести эксперимент по использованию цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. Эта технология могла бы заменить паспорт в 80 процентах случаев, и Путин поддержал предложение главы ведомства, утвердив сроки внедрения данного документа.

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С 18 сентября президент Путин подписал указ о цифровом паспорте, который регламентирует его использование вместо бумажного. Указ определяет, что представление цифрового удостоверения личности в электронной форме через мобильное приложение федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" будет равносильно предъявлению документов в случаях, определенных правительством России. Перечень документов и порядок использования мобильного приложения будет установлен правительством. При этом бумажные паспорта останутся в обиходе, и граждане сохранят право их предъявлять.