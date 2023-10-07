В Минобороны обещали поставить «Сарматы» на боевое дежурство в ближайшее время

В самое ближайшее время, первые ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат», предназначенные для серийного производства, будут введены в боевую готовность. Эту информацию озвучило Министерство Обороны России.

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Заслуживает внимания т тот факт, что Министр Обороны России, Сергей Шойгу, провел личную проверку процесса выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса АО «Красмаш» в Красноярском крае. В соответствии с информацией из ведомства, Шойгу тщательно осмотрел производственные цеха предприятия и ознакомился с каждым этапом технологического процесса, связанного с созданием ракеты «Сармат».

Министерство подчеркнуло, что в настоящее время предприятие находится в процессе изготовления первых партий серийных ракет, которые в скором времени будут поставлены на боевое дежурство.

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В предшествующих заявлениях о стратегическом комплексе «Сармат», российские военные эксперты выделили уникальные характеристики этой ракеты. Анатолий Матвийчук, один из таких экспертов, подчеркнул, что невозможно предсказать траекторию полета ракеты «Сармат» из-за её выдающейся маневренности и способности изменять свой курс.