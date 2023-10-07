Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы

По сообщению издания The Jerusalem Post, утром субботы, 7 октября, палестинские радикалы из сектора Газа осуществили ракетную атаку на территорию Израиля.Согласно информации, предоставленной пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), была объявлена воздушная тревога в центральных и южных регионах страны, а также в окрестностях, прилегающих к сектору Газа.

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Ранее глава Колумбии, Густаво Петро, провел параллель между ситуацией на Украине и конфликтом между Израилем и Палестиной. Он призывает мировое сообщество активно участвовать в разрешении конфликта, оставаясь нейтральным по отношению к сторонам.

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В начале июля Палестина приняла решение прекратить все контакты с Израилем в ответ на спецоперацию "Дом и сад", проведенную израильской армией в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Иерусалим утверждает, что данная операция направлена на поражение местных террористических ячеек.