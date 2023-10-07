Китай анонсировал амбициозные планы по дальнейшему развитию орбитальной станции Tiangong, планируя увеличить количество модулей в ближайшие годы

Китай анонсировал амбициозные планы по дальнейшему развитию своей орбитальной станции Tiangong, планируя увеличить количество модулей с трех до шести в ближайшие годы. Это важное объявление было сделано представителем Китайской академии космических технологий, Чжаном Цяо, в ходе его выступления на 47-м Международном астронавтическом конгрессе, который прошел в азербайджанской столице Баку.

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Чжан Цяо также предоставил интересные детали планов. Он сообщил, что общая масса шестимодульной конфигурации станции Tiangong должна достичь впечатляющих 180 т. Это внушительное увеличение по сравнению с текущей массой каждого из трех модулей, которая составляет 22 т.

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Согласно экспертам, выполнение этих планов китайской стороной ожидается в ближайшие четыре года. В результате Tiangong сможет похвастать общей массой, которая будет почти в три раза меньше, чем у Международной космической станции (МКС).