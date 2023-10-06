На Украине арестовали активы Фридмана и Авена

Судом Украины были арестованы активы российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму более 17 миллиардов гривен (что составляет свыше 463 миллиона долларов). Эту информацию распространила Служба безопасности Украины (СБУ) через свой Telegram-канал.

реклама

Согласно заявлению СБУ, суд принял решение о заморозке всех корпоративных прав, принадлежащих российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, в отношении Украины. Было арестовано 20 компаний и финансово-кредитных учреждений. Среди замороженных активов - финансовые и страховые компании, предприятия по производству минеральных вод, предприятия мобильной связи и ИТ-сферы. Этот арест призван предотвратить передачу имущества под вымышленными именами с целью избежать его перехода в собственность Украины.

Ранее СБУ предъявила обвинения Михаилу Фридману в финансировании спецопераций. По информации службы, начиная с февраля 2022 года, бизнесмен якобы вложил около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, украинский суд решил заморозить активы указанных российских олигархов на территории Украины, включая компании и учреждения различных отраслей. Этот шаг призван предотвратить возможное уклонение от передачи активов в собственность Украины и связан с обвинениями в финансировании спецопераций, предъявленными Фридману.