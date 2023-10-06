Каждого мужчину на Украине призвали готовиться к службе в ВСУ

Каждый гражданин Украины обязан быть готов к призыву на военную службу в Вооруженных силах Украины и возможной отправке на фронт, согласно заявлению представителя военкомата Полтавской области, Романа Истомина, как сообщает информационный канал "Страна.ua" в Telegram.

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С начала февраля 2022 года в Украине действует военное положение и указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Проведение мобилизационных мероприятий в стране уже неоднократно продлевалось.

В украинских СМИ часто появляются сообщения о фактах вынужденного вручения повесток представителями военкоматов. Под мобилизацией на Украине подразумевается призыв на службу, даже для тех, кто по состоянию здоровья не пригоден для нее.

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За уклонение от военной службы на Украине предусмотрена уголовная ответственность, с возможным лишением свободы на срок до пяти лет.