Курс доллара уже достиг 101 рубля

На утренней торговой сессии Московской биржи 6 октября, стоимость доллара достигла отметки в 101 рубль впервые с 14 августа, а курс евро превысил отметку в 106 рублей. Эти данные подтверждаются информацией, предоставленной биржей.

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Это произошло после того, как в предыдущий день доллар впервые с марта 2022 года закрылся на уровне выше 100 рублей. На протяжении текущей недели российский рубль потерял в цене на треть в отношении доллара США.

Курс доллара к 8:15 утра достиг 101,5 рубля, а евро поднялось до 106,9 рубля. Также стоит отметить, что курс китайского юаня достиг 13,87 рубля. Исторический максимум курса доллара зафиксирован 14 августа, составив 101,75 рубля, а курс евро в этот же день достиг 111,41 рубля.

Этому значительному снижению стоимости рубля способствовало повышение ключевой процентной ставки Центробанка России с 8,5% до 12% годовых на внеочередном заседании совета директоров. В сентябре ставка была повышена до 13%. Представители регулятора также не исключали возможности дальнейших жестких мер по денежно-кредитной политике, если инфляция будет продолжать ускоряться.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев предположил, что на падение рубля мог повлиять запрет на экспорт нефтепродуктов, который был введен правительством 21 сентября с целью решения проблем с дефицитом на внутреннем рынке и снижения оптовых цен. Этот запрет сократил поступление иностранной валюты в страну и уменьшил предложение на валютной бирже.

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Важно отметить, что ранее на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что курс доллара не вызывает беспокойства в Кремле. Он призвал граждан привыкать к жизни в рублевой зоне и не переживать из-за колебаний иностранных валют. Песков подчеркнул, что макроэкономическая стабильность обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства.