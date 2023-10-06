Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина

Президент России, Владимир Путин, подчеркнул, что нет никаких подтвержденных данных о внешнем воздействии на самолет, на котором находился Евгений Пригожин, и который в результате авиакатастрофы упал под Тверью. Российский лидер раскрыл эти важные детали происшествия в ходе своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума, которая прошла 5 октября. Важно отметить, что данное выступление было доступно для просмотра на официальном сайте форума.

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По словам главы государства, в процессе обследования тел погибших, находившихся на борту самолета Embraer-135, принадлежавшего частной военной компании "Вагнер", были обнаружены осколки гранаты.

Кроме того, в офисе Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге были обнаружены десять миллиардов рублей наличными и пять килограммов кокаина.

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Самолет Embraer-135, выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, и к сожалению, никто из них не смог выжить.