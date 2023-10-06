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NataVd
Полковник Кнутов: системы SurveilSpire будут использоваться ВСУ против дронов
Полковник раскрыл особенности поставленных Киеву западных разведсистем

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На Украину поступили немецкие разведывательные системы SurveilSpire, предназначенные для борьбы с российскими беспилотниками и обеспечения защиты важных военных объектов. Эта информация была предоставлена военным аналитиком и бывшим полковником, а также директором Музея войск ПВО, Юрием Кнутовым.

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Система SurveilSpire включает в себя определенное количество столбов, размещенных в стратегически важных местах, на которых установлены камеры наблюдения. Дополнительно к этому, эти системы взаимодействуют с спутниковым интернетом, позволяя оперативно передавать данные в вышестоящие командные центры. Основной особенностью SurveilSpire являются встроенные беспилотники, которые активно следят за воздушным пространством и передают информацию о выявленных вражеских беспилотниках.

Это позволяет в режиме реального времени штабу получать информацию о наличии вражеских беспилотников в конкретных зонах и принимать меры для их уничтожения. Эффективное использование системы SurveilSpire способствует повышению безопасности и обеспечению надежной защиты оборонных объектов.

Главной задачей SurveilSpire на Украине является борьба с российскими беспилотниками, включая дроны "Герань", а также обеспечение безопасности складов, важных военных объектов и мест дислокации военного персонала и техники. Разведывательные системы SurveilSpire позволяют оперативно реагировать на появление дронов и принимать необходимые меры для их уничтожения.

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Ранее, немецкий концерн Rheinmetall объявил о начале поставок SurveilSpire в интересах Вооруженных сил Украины. Эти поставки были полностью оплачены правительством Германии и оцениваются в двузначном миллионном диапазоне евро.

#новости
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Андрей Петров
21:27
Капец ты больной, hdr10 и яркость - разные вещи. У меня моник Одиссей с hdr10, а яркость 350нит. Так я и то на 40% ставлю, а то глаза устают. Во-вторых, везде матрицы и разрешение разное, цветопередач...
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Угрюмый
21:27
Пока все эти прогнозы о кошмаре для ВСУ остаются только прогнозами. Время идёт и вся эта коалиция запада всё больше укрепляется в своём мнении о возможности победы.
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Андрей Петров
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Тарас, на 38 месте (второе упоминание Литвы) по логике должна идти Эстония. А за ней Латвия Это ошибка автора статьи. ☝️😎
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Нах она не нужна, там чип слишком слабый чтобы быть актуальным к тому моменту когда игра будет кушать 16гб. Лучше бы сделали на 10-12гб и нормальную шину х16 чтобы на PCI-Express 3.0 можно было поста...
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