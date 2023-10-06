Полковник раскрыл особенности поставленных Киеву западных разведсистем

На Украину поступили немецкие разведывательные системы SurveilSpire, предназначенные для борьбы с российскими беспилотниками и обеспечения защиты важных военных объектов. Эта информация была предоставлена военным аналитиком и бывшим полковником, а также директором Музея войск ПВО, Юрием Кнутовым.

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Система SurveilSpire включает в себя определенное количество столбов, размещенных в стратегически важных местах, на которых установлены камеры наблюдения. Дополнительно к этому, эти системы взаимодействуют с спутниковым интернетом, позволяя оперативно передавать данные в вышестоящие командные центры. Основной особенностью SurveilSpire являются встроенные беспилотники, которые активно следят за воздушным пространством и передают информацию о выявленных вражеских беспилотниках.

Это позволяет в режиме реального времени штабу получать информацию о наличии вражеских беспилотников в конкретных зонах и принимать меры для их уничтожения. Эффективное использование системы SurveilSpire способствует повышению безопасности и обеспечению надежной защиты оборонных объектов.

Главной задачей SurveilSpire на Украине является борьба с российскими беспилотниками, включая дроны "Герань", а также обеспечение безопасности складов, важных военных объектов и мест дислокации военного персонала и техники. Разведывательные системы SurveilSpire позволяют оперативно реагировать на появление дронов и принимать необходимые меры для их уничтожения.

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Ранее, немецкий концерн Rheinmetall объявил о начале поставок SurveilSpire в интересах Вооруженных сил Украины. Эти поставки были полностью оплачены правительством Германии и оцениваются в двузначном миллионном диапазоне евро.