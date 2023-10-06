Российские военнослужащие ударили по четырем наблюдательным пунктам ВСУ

Как стало известно из официальных источников, российские военные совершили воздушные атаки, нанося удары по четырем объектам командного и наблюдательного назначения, принадлежащим Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Серебрянка. Эту информацию подтвердил Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки войск «Центр», в беседе с ТАСС.

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Согласно его словам, авиационными силами были нанесены удары по четырем пунктам командного и наблюдательного назначения, принадлежащим украинским вооруженным силам и находившимся в окрестностях населенного пункта Серебрянка.Александр Савчук также отметил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и сбиты три беспилотных летательных аппарата, принадлежавших украинским вооруженным силам и находившихся в районе населенного пункта Кременная.

Ранее было заявлено, что российские вооруженные силы атаковали четыре объекта командного и наблюдательного назначения Вооруженных сил Украины. Уточняется, что эти объекты располагались в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка на территории Донецкой народной республики.

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Кроме того, следует отметить, что в начале сентября текущего года российские военные провели атаку на объекты командного и наблюдательного назначения, принадлежавшие 63-й механизированной бригаде ВСУ и 100-й бригаде территориальной обороны, находившиеся в районе населенного пункта Серебрянка.