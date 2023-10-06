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Японский аппарат SLIM совершил пролет над Луной
Японский аппарат SLIM пролетел на Луной

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Японский космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), запланировавший мягкую посадку на Луну в январе, успешно выполнил прохождение над поверхностью нашего естественного спутника. Эту информацию предоставило издание SpaceNews.

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Согласно сообщению, аппарат, двигаясь со скоростью 1,47 километра в секунду, пролетел мимо Луны на расстоянии менее пяти тысяч километров 4 октября. В настоящее время модуль остается на высокой орбите вокруг Луны.

Пуск ракеты H-IIA с модулем SLIM произошел 7 сентября с космодрома Танэгасима, который находится в юго-западной префектуре Кагосима. Модуль SLIM весит 200 килограммов и имеет высоту 2,4 метра. Главная цель этого космического аппарата - исследовать рельеф лунной поверхности и определить состав горных пород на Луне.

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Успешное завершение миссии SLIM сделает Японию пятой страной в мире, которая сумела выполнить мягкую посадку на поверхности Луны. Ранее этот подвиг удался СССР, США, Китаю и Индии.

#новости
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