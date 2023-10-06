Губернатор Севастополя сообщил об атаке безэкипажных морских катеров

В Севастополе, по предварительным данным, произошли столкновения с двуми беспилотными морскими судами. Эту информацию раскрыл губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Telegram.

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"В районе Северного мола были слышны громкие звуки, вызванные действиями ППДО Черноморского флота. По нашим источникам, имели место столкновения с двумя безэкипажными морскими катерами", - отметил глава города.

Ранее глава Крыма, Сергей Аксенов, заявил, что потенциальная сухопутная операция Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не представляет угрозы полуострову, так как он находится под надежной защитой.

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Утром 4 октября Воздушно-космические силы России в сотрудничестве с пограничниками предотвратили попытку высадки украинских десантников на территории Крыма. Диверсанты из ВСУ двигались на морских катерах в направлении мыса Тарханкут на западном побережье полуострова. Силы с воздуха нанесли удары по диверсантам, что привело к уничтожению десанта, и один из диверсантов был взят в плен.