Российские комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16

В российских комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованных в зоне специальной военной операции (СВО), проводится оптимизация настроек с целью подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые, по информации РИА Новости, Запад намеревается передать Украине. Эта информация основывается на источниках, ознакомленных с текущей обстановкой.

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Согласно полученным данным о техническом оборудовании бортовой радиоэлектроники истребителей, предназначенных для передачи Киеву, источники утверждают, что эти средства будут подавлены более эффективно, чем имеющиеся в арсенале Украины самолеты советской разработки. Такие выводы сделаны на основе экспертного мнения.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс высказал информацию о том, что его страна активно поддерживает украинских военных в вопросе освоения и эксплуатации истребителей F-16. Помимо этого, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что уже наблюдается активное обучение украинских пилотов английскому языку как часть процесса переобучения на американских истребителях F-16.

На съезде правящей Консервативной партии, который прошел в Манчестере, было подтверждено, что Великобритания фактически оказывает помощь украинским военным в освоении истребителей F-16.

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Важно отметить, что в августе стало известно о согласии Дании и Нидерландов поставить истребители F-16 Украине. Однако такие поставки будут осуществлены только после завершения тренировок украинских пилотов и выполнения всех необходимых условий.