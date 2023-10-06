Пентагон анонсировал новую встречу группы по Украине в формате «Рамштайн»

Министерство обороны США объявило о предстоящей 16-й встрече контактной группы, посвященной вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Событие запланировано на 10 октября и состоится в Брюсселе. Новость была опубликована на официальном сайте Пентагона.

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На этом мероприятии важные роли исполнят министр обороны США Ллойд Остин и недавно назначенный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Согласно сообщению, они примут участие вместе с министрами обороны и высшими военными руководителями из более чем 50 стран. Цель встречи - обсудить текущий кризис в Украине и дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества.

Помимо этого, министр Ллойд Остин также ожидается на министерской встрече стран НАТО, которая состоится 12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в поддержке США Украине. Это заявление она сделала на саммите стран Европейского союза, который проходил в Гранаде, Испания. В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз не способен заменить помощь, отказавшуюся предоставлять США.